La Asl di Latina eccelle per il ritardo nell’attuazione della riforma del pronto soccorso.

Gli ospedali del territorio, dal Santa Maria Goretti di Latina, passando per il Dono Svizzero di Formia e il San Giovanni di Dio di Fondi, sono gli unici nel Lazio, insieme al Policlinico Gemelli e al “Cristo Re” di Roma, a non aver recepito i nuovi codici numerici in sostituzione dei colori.

La regione Lazio aveva dato tempo per adeguarsi sino al 31 dicembre 2019.

Il margine di recepimento dell’accordo Stato Regioni offre una finestra sino al primo febbraio 2020.

Siamo al 27 gennaio 2020 e nulla è mutato. La Asl ha effettuato i corsi di formazione per il personale delle strutture di emergenza che dovrà gestire i nuovi codici.