Un proiettile calibro 765 dentro una busta da lettera. E’ stata questa la posta recapitata a una donna che vive a Borgo Santa Maria, a Latina, nei giorni scorsi, all’inizio di questa settimana.

L’impiegata, che ricopre anche un incarico all’interno di una società di Cisterna, ha immediatamente chiamato i carabinieri. Un atto intimidatorio, un messaggio chiaro quello inviato alla vittima: “Stai attenta, ti teniamo d’occhio”. Probabilmente un monito, forse per qualcosa che ha visto ho saputo. I militari stanno indagando sia sulla sua vita privata – la ragazza non è sposata e conduce una vita tranquilla, anche distante da eventuali ambienti criminali – sia sulla sua vita professionale.

Soltanto poco tempo fa un altro proiettile (in quel caso calibro 12), era stato indirizzato ad un avvocato del capoluogo pontino. Messaggi inequivocabili che non dovrebbero comunque essere collegati tra loro. In città si comincia però a respirare un clima poco tranquillo, anche considerando il fatto che non sarebbero gli unici casi del genere verificatisi negli ultimi mesi.