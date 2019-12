Il 2019, dopo tante contestazioni e polemiche, si chiude con una buona notizia per i dipendenti del Comune di Latina.

E’ stata pubblicata, infatti, la determina relativa alla seconda selezione delle Progressioni economiche orizzontali 2018 che aveva già trovato la definizione delle problematiche giuridico-interpretative sul tavolo prefettizio del 29 ottobre.

Rispetto all’accordo contestato che prevedeva le Peo complessivamente per il 70% del personale, l’amministrazione ne premia l’84%, implementando di circa il 20% il numero dei dipendenti.

Al termine delle attività dell’ufficio l’amministrazione chiude, nel termine stabilito, la valutazione delle domande relative alla seconda Peo e accoglie 72 istanze di dipendenti non apicali e 83 di dipendenti “apicali”.

Queste ultime rappresentano circa il 50% degli aventi diritto distribuiti proporzionalmente tra le categorie da A a D in ragione della numerosità degli appartenenti alle categorie stesse.

Oggi al tavolo di delegazione trattante si è registrata anche la sottoscrizione dell’accordo per la ripartizione delle economie del Fondo di parte variabile per gli anni 2017 e 2018 e di parte stabile per l’anno 2019 per complessivi 390mila euro da riconoscere, di cui 250mila (relativi agli anni 2017 e 2018) saranno corrisposti ai lavoratori dell’ente già entro marzo 2020, a saldo di quanto corrisposto in via di acconto nel mese di novembre scorso.

Inoltre è stato concordato il calendario degli incontri 2020 per definire la contrattazione decentrata.

“E’ doveroso di ringraziare – interviene il vice sindaco, Paola Briganti – quanti a vario titolo hanno collaborato con capacità non comuni e impegno instancabile a trovare soluzioni giuridicamente corrette che hanno portato a risultati di soddisfazione per tanti dipendenti e che hanno ribadito la validità di un metodo di lavoro che si rivelerà certamente utile anche per affrontare i nuovi sfidanti obiettivi che ci attendono”.