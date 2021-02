E’ stato firmato questa mattina in Unindustria un protocollo d’intesa tra l’associazione di categoria e i sindacati per lo sviluppo del territorio pontino post Covid-19.

All’incontro ha partecipato l’Ugl Latina rappresentata da Ivan Vento, con il Presidente dell’Associazione territoriale di Latina, Pierpaolo Pontecorvo, e il direttore di Unindustria Latina, Andrea Segnanini. Erano presenti anche Anselmo Briganti per la Cgil, Roberto Cecere per la Cisl e Luigi Garullo, per la Uil.

Il tessuto produttivo della provincia di Latina sconta da tempo difficoltà strutturali che hanno frenato e, in alcuni casi compromesso, lo sviluppo economico del territorio.

L’emergenza sanitaria e le misure attuate per fronteggiarla hanno accentuato tali difficoltà e reso evidente le disparità tra comparti produttivi, spesso anche al loro interno, e la vulnerabilità delle catene globali di fornitura. Tutte le analisi e i monitoraggi effettuati sull’impatto del Covid-19 convergono nell’individuare il turismo e i trasporti tra i settori più colpiti.

Tra gli altri segmenti produttivi rilevanti per l’economia del territorio, soprattutto in termini di esportazioni, si segnalano la metallurgia, le imprese alimentari e delle bevande legate al canale HO.RE.CA. Per questi comparti il calo delle vendite è risultato sin da subito consistente. Parimenti rilevanti gli ostacoli legati al mondo degli appalti pubblici, dalla cui efficienza deriverebbero evidenti vantaggi per l’economica locale.

L’obiettivo, in questo contesto, è di condividere assets strategici e priorità per il rilancio e lo sviluppo del territorio post Covid, in primo luogo cogliendo l’opportunità dell’uso flessibile dei Fondi Europei della Politica di Coesione.

Il primo step sarà costituire un comitato bilaterale avente il compito di gestire il rapporto tra le parti e per monitorare ed analizzare i fondi europei e nazionali che saranno assegnati alla provincia di Latina per individuare le soluzioni fattibili per il comparto industriale.

“Entro fine febbraio ci riuniremo di nuovo – ha detto Segnanini – con un calendario per le nostre attività che potrà essere sempre modificato”.

“Come sindacati – hanno continuato i presenti– abbiamo il termometro del mondo del lavoro e quello che è accaduto ci rende tutti uniti. Non è il momento della contrattazione, ma quello di dare una svolta”.