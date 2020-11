Il 30 novembre prossimo saranno trascorsi esattamente sette anni dall’incidente, avvenuto sul circuito di Latina “Il Sagittario” durante il Sic Day, nel quale perse la vita Doriano Romboni. Il 45enne spezzino, vincitore di 6 gran premi nel motomondiale tra 125 e 250, morì in seguito alle lesioni riportate cadendo durante la seconda sessione di qualifiche.

L’udienza preliminare del processo per accertare le cause della morte del pilota è stata, però, di nuovo rinviata.

Romboni perse il controllo della sua supermotard durante un cambio di direzione, in un punto in cui due tratti inversi della pista corrono paralleli. Romboni era rimasto aggrappato al manubrio e l’abbrivio l’aveva trascinato sulla pista che altri piloti stavano percorrendo in senso contrario; ci fu un frontale dagli effetti devastanti con Gianluca Vizziello, ex campione italiano di velocità.

Dopo l’incidente la procura di Latina aprì un’inchiesta contro ignoti. Ma la prima conclusione fu quella della richiesta di archiviazione. Una decisione alla quale si sono opposti i familiari del pilota, convinti del nesso causale fra condizioni della pista e decesso del congiunto e, quindi, di precise responsabilità.

Sotto accusa sono finite le misure di sicurezza e l’omologazione del circuito. Soprattutto una difformità fra i dati riportati nella planimetria e la richiesta di omologazione, nonchè l’assenza di barriere amovibili per proteggere i piloti nel punto dove si è consumata la tragedia. Le richieste di rinvio a giudizio sono state formalizzate dal pm Andrea D’Angeli; riguardano l’ad della società “Il Sagittario Srl” titolare del circuito motociclistico, Sandra Temporini, 56 anni, di Latina, un ispettore e il coordinatore del Comitato impianti della Federazione moto: Gennaro Caccavale, 66 anni, napoletano e Adamo Leonzi 66 anni, di Francavilla al mare in provincia di Chieti. La prima è accusata di “aver omesso di adottate tutte le cautele necessarie alla gestione dell’impianto per impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla pratica sportiva“; gli esponenti federali devono difendersi dall’accusa di non aver rilevato le discrepanze tra i dati riportati nella planimetria della pista allegata alla richiesta di omologazione e nel non aver prescritto protezioni in corrispondenza del tratto a rischio.