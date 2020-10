Lo smantellamento della ex centrale nucleare di Borgo Sabotino prosegue.

Tutti i blocchi di cemento e ferro che costituivano l’armatura superiore dell’edificio boiler, alta circa 50 metri e tra i simboli dello sviluppo industriale del territorio non ci sono più.

La centrale nucleare di Latina, infatti, fu costruita negli anni Cinquanta dall’Eni quando l’Italia era leader mondiale del settore. I lavori di smantellamento, stando le previsioni, dovrebbero durare 7 anni, e terminare quindi nel 2027, per un investimento complessivo stimato di 270 milioni.

A presentare lo stato dei lavori, l’ingegner Agostino Rivieccio, direttore del decomissioning delle centrali di Latina e Garigliano, che si è detto molto soddisfatto perché sono terminati in anticipo rispetto alla tabella di marcia, che prevedeva la discesa dell’ultimo blocco a gennaio 2021 e che invece c’è stata oggi pomeriggio.

Il prossimo passo sarà il taglio dei boiler, che dovrebbe terminare nel giugno 2022. Il progetto è in fase di approvazione.

Nel corso dei lavori previsti saranno rimosse le sei caldaie da oltre 3.600 tonnellate mentre la struttura che ospita il reattore sarà demolito in parte.

La grafite e gli altri rifiuti fino all’identificazione di un sito di stoccaggio nazionale, di cui si discute da anni ma di cui non si è ancora vista l’ombra, per ora resteranno stoccato all’interno di aree apposite in loco.

“Un risultato che è stato possibile grazie all’impegno di tutti gli operai, 7 Sogin e 30 esterni, e ad una programmazione rigorosa – spiega Rivieccio – di tutte le operazioni” .