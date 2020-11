Cambio ai vertici della Pro Cisterna. La società pontina, che milita nel torneo di Eccellenza girone C, ha un nuovo presidente.

Il posto di Serena Pichi, espressione della famiglia Tuccillo, viene preso dall’ex direttore generale Davide Lemma.

Lo ha comunicato la stessa società e queste sono le parole dell’ex presidente Pichi: “Come abbiamo purtroppo anticipato, la Famiglia Tuccillo, per motivi personali, ha deciso di terminare la propria avventura con la Pro Cisterna. A malincuore, ma per il bene del movimento. Abbiamo sperato ed ottenuto che la Società prosegua il suo percorso per il bene del Calcio Cisternese e siamo convinti, per quello che ha già dimostrato a Cisterna, e per il bagaglio sportivo a sua disposizione, che Davide Lemma sarà un ottimo Presidente. A lui va il più sincero degli in bocca al lupo e auguriamo un buon lavoro”.

Il nuovo Presidente Davide Lemma: “Con grande responsabilità ed impegno, ma anche con tanto orgoglio, mi sento onorato di essere il nuovo Presidente della Pro. Voglio solo dire ai tifosi di restare vicino alla squadra, come hanno sempre fatto, e dire agli sportivi ed imprenditori di Cisterna di stare vicino alla Pro Cisterna, perché la squadra è della Città e mai di una singola persona”.