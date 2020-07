E’ stato necessario l’intervento dell’eliambulanza per portare con la massima urgenza un ragazzo di circa 40 anni rimasto coinvolto in un terribile incidente avvenuto questa mattina Priverno al bivio con la Marittima II.

L’uomo era sulla sua moto quando si è scontrato con un’auto guidata da una ragazza di 28 anni.

L’impatto per il centauro è stato devastante. L’uomo è stato sbalzato sull’asfalto riportando ferite ritenute gravissime tanto che dopo essere stato intubato è stato portato al San Camillo di Roma.

Ferita anche la donna ma non in modo grave. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche i carabinieri e la protezione civile che ha lavorato per far confluire auto e camion su strade alternative dopo che l’incidente aveva mandato in tilt il traffico.