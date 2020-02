Trasforma una casa per aiutare gli altri ma i vandali non rispettano un gesto d’amore di solidarietà verso chi è meno fortunato.

E’ accaduto a Priverno dove sulla porta della sede della “Casa di solidarietà, cultura e volontariato Onlus” qualcuno ha pensato bene di lasciare un “segno” con la vernice spray.

Il gesto è stato duramente condannato oltre che dai cittadini anche dal sindaco Anna Maria Bilancia.

“C’è un signore che, giunto alla pensione dopo aver lavorato una vita, decide di mettere a disposizione degli altri, parte dei frutti delle sue fatiche, del suo tempo e del suo impegno per trasformare una bella casa antica, comprata e ristrutturata – spiega in un post la Bilancia – con risorse finanziarie proprie, in una casa dove far del bene, dove aiutare chi è in difficoltà, dove far crescere cittadini più felici, sperando in una società migliore, più giusta e solidale. Questo signore si chiama Luigi Volpe”.