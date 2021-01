Priverno piange la scomparsa di Agostino Panzerani, della pizzeria Spacciotto e conosciuto in paese e fuori proprio con questo nome.

In tanti lo hanno ricordato ieri anche sui social, tra questi l’associazione Priverno in rete: “Oggi, per tutti noi è una triste giornata. Agostino è stato uno dei soci fondatori della nostra associazione. Era un uomo generoso, un padre di famiglia esemplare e un grande lavoratore. L’abbraccio di tutti noi ai suoi cari”.

Altri ne ricordano l’indole buona: “Per la mia generazione e quella che ci ha preceduto, quella dei nostri padri che quando volevano farci felici ci portavano un pezzo di pizza con la mozzarella di Spacciotto. Perché lui era buono e generoso, non amava la falsità e l’inganno. E’ una leggenda di Priverno”.