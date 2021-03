Nel 2017 il Ministero dei Beni Culturali concesse un finanziamento per ristrutturare e mettere in sicurezza la cattedrale di Santa Maria Annunziata a Priverno; un finanziamento di circa 600 mila euro.

Proprio in questi giorni, il sindaco Anna Maria Bilancia ha annunciato che presto partiranno i lavori.

“Sta per concludersi, infatti, la procedura di gara, indetta dalla Soprintendenza, con RUP Francesco Di Mario, per l’affidamento dei lavori finalizzati alla verifica del rischio sismico, alla minimizzazione delle criticità e al restauro della Chiesa”, queste le parole del sindaco.

E ancora: “L’opera è suddivisa in due parti: la più consistente riguarda interventi per la messa in sicurezza di alcuni elementi strutturali dell’edificio, la seconda è relativa al restauro di alcuni elementi storici e artistici, tra cui i leoni che sorreggono le colonne della facciata.

Il progetto è stato redatto a seguito di una serie di incontri effettuati tra i tecnici della Soprintendenza, i progettisti, l’Ufficio tecnico comunale e la Parrocchia, nel corso dei quali sono state individuate le principali problematiche da risolvere.

Il cronoprogramma prevede l’inizio dei lavori entro l’estate e il loro completamento entro il 2021”.