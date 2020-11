Una grave perdita per tutta la comunità di Priverno quella di Francesco Picozza, personaggio molto noto in paese come imprenditore e persona seria e gentile.

Anche il sindaco Anna Maria Bilancia ha voluto ricordare la figura di Francesco Picozza postando questo suo pensiero sul suo profilo facebook: “Nella giornata di ieri, il nostro carissimo concittadino, Francesco Picozza, ci ha lasciato.

Ancora una perdita ingiusta e assurda ha colpito il cuore della nostra Comunità e per questo, perché tutti possiamo condividere questo momento di grande tristezza ma anche di forte coesione, stretti intorno alla sua Famiglia, l’Amministrazione Comunale ha proclamato, nella giornata di domani (12 novembre), il Lutto Cittadino con la preghiera di osservare alle ore 10.00, orario di inizio dei funerali, un minuto di silenzio, ovunque ci troviamo, e di vivere questa giornata con grande sobrietà.

Francesco è stato un uomo buono, giusto, generoso ed è stato un imprenditore onesto e laborioso, stimato e amato da tutti.

Lo ricorderemo per sempre, con affetto; il suo sorriso e la sua bellezza interiore saranno sempre nei nostri occhi.

Un abbraccio affettuoso alla moglie Carmen, ai suoi ragazzi, Pier Domenico, Silvia e la piccola Destiny e a tutti gli altri suoi familiari e amici”.