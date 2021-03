Davvero una gran fortuna quella capitata ad uno dei volontari a lavoro ieri presso il punto vaccini della Casa della Salute di via Madonna delle Grazie a Priverno.

Un episodio con tanti protagonisti, e che ha lasciato tutti a lungo col fiato sospeso, e che è stato raccontato proprio dal sindaco del comune lepino, Anna Maria Bilancia: “Ringrazio di vero cuore l’equipe sanitaria che oggi era in servizio presso il punto vaccini della Casa della Salute di via Madonna delle Grazie, per il soccorso che prontamente e con estrema professionalità ha prestato a un Volontario della Protezione Civile di Prossedi, che mentre era lì a prestare il suo servizio di volontariato, è stato colto da malore.

Subito il dott. Andrea Campoli, che conosciamo per essere stato a lungo il Sindaco di Sezze, insieme agli altri operatori sanitari presenti e agli altri volontari, è intervenuto con defibrillatore e massaggi cardiaci fino a che il Volontario non è stato trasportato al Goretti in eliambulanza.

Gli auguriamo di guarire al più presto e lo ringraziamo per la sua grande disponibilità e il suo impegno da volontario a servizio delle Comunità. Questa volta gli è stato meritatamente restituito un po’ dell’aiuto che lui ha dato agli altri. E questo è molto bello”.

Andrea Campoli, laureato in medicina, ha guidato il comune di sezze per due legislature prima di essere nominato assessore dell’attuale giunta Di Raimo, incarico a cui ha dovuto poi rinunciare per problemi legati proprio al lavoro.