Una vera e propria missione. Intrapresa principalmente per motivi di sicurezza ed ancora più importante in questo periodo dell’anno durante il quale le giornate sono così corte.

E’ quella intrapresa dall’amministrazione comunale di Priverno che sta provvedendo ad illuminare quei luoghi del paese che non avevano lampioni e punti luce in genere.

Gli ultimi lavori, in ordine di tempi, sono quelli annunciati dal sindaco, Anna Maria Bilancia, attraverso il proprio profilo social: “Sono terminati oggi – scrive il sindaco – i lavori e sono stato messi in funzione i lampioni delle due estensioni della pubblica illuminazione, su via Traversa Madonna delle Grazie e il parcheggio su via traversa Torretta Rocchigiana.

Ringrazio la ditta per l’ottimo lavoro svolto.

Con la ditta appaltatrice della pubblica illuminazione e l’ufficio tecnico stiamo lavorando per programmare altri interventi di estensione, in strade urbane ed extraurbane, non ancora illuminate”.

Niente più angolo bui a Priverno, quindi. E la luce porta speranza.