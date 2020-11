Semplicemente inattuabile. Così, in un comunicato, l’amministrazione comunale di Priverno ha definito la proposta, fatta dell’opposizione durante il consiglio comunale, che invitava il comune a “prendere in carico i positivi al Covid, metterli dentro strutture private o dentro l’ex Ospedale Regina Elena e affidarli non si sa bene a chi…”

Infatti, secondo gli amministratori: “Come si può pensare di ospitare in una struttura chiusa da dieci anni, priva delle più elementari norme igieniche e sanitarie, delle persone che pur quando asintomatiche hanno comunque bisogno di luoghi sicuri e confortevoli?”

Il pensiero del sindaco Bilancia e della giunta è bene diverso: “In questi momenti sono invece necessari interventi che diano risposte immediate ed efficaci ai cittadini, che si trovano ad affrontare il dramma del Covid. Interventi, di diverso tipo, che il Comune ha già messo in atto in tutto questo periodo, permettendo anche ad alcune persone, non ancora contagiate, di isolarsi dai propri familiari positivi”.

“Inoltre, l’Amministrazione comunale si è costantemente attivata presso la Asl – continua il comunicato – perché venissero implementati i servizi e gli interventi sul territorio, come dimostra il fatto che a Priverno è ospitato uno dei 4 drive-in presenti nell’intera provincia di Latina, ma continuerà a farlo senza tregua perché in questa fase, in cui l’emergenza è più grave, le risposte alle richieste di assistenza e di cura siano più efficaci”.

Per questi motivi, la maggioranza ha proposto: “da un lato, di conferire mandato agli uffici comunali al fine di continuare a predisporre le condizioni per offrire assistenza abitativa presso strutture pubbliche e/o private ai familiari e/o conviventi (negativi) di soggetti positivi al Covid-19, qualora all’interno delle proprie abitazioni non si possa garantire l’isolamento adeguato;

dall’altro lato, di continuare ad impegnarsi a sollecitare la ASL di Latina affinché individui, e predisponga, se necessario, ulteriori strutture adeguate per ospitare pazienti Covid positivi asintomatici, come quella già funzionante, con 60 posti, presso l’Hotel Excelsior di Latina scalo”.

Si fa quel che si può, quindi, rispettando i ruoli. Per questo dalla maggioranza in consiglio comunale si ricorda anche che: “telefonando allo 0773 912444, negli orari d’ufficio, si può chiedere tutta una serie di servizi, tra cui la consegna della spesa e dei farmaci a domicilio, un supporto psicologico e anche l’assistenza abitativa”.