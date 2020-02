I lavoratori della Servizi Industriali srl aspettano ancora di ricevere la tredicesima di dicembre 2019 nonostante siamo nel mese di febbraio 2020.

“Una situazione ormai insostenibile che – spiega il segretario della Fp Cgil Frosinone – Latina, Armida Tondo – richiama il committente dell’appalto per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani a farsi garante per le spettanze mancanti così come previsto dal codice degli appalti. Sin dal suo insediamento, nel 2019, la Servizi Industriali srl ha sempre pagato con ritardo gli stipendi dei dipendenti”.

La Fp Cgil Frosinone – Latina ha ripetutamente sollecitato la Servizi Industriali srl al fine di regolarizzare i pagamenti, come previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro a loro applicato, senza tuttavia ottenere alcun riscontro in merito.

“I lavoratori continuano – spiega la Tondo – a garantire un servizio essenziale molto importante, portato finora avanti con impegno e dedizione, sostenendo anche i disagi economici, grazie al valore che danno al loro lavoro quotidiano nei confronti degli utenti del Comune di Priverno. La situazione però non è più procrastinabile né tollerabile. Chiediamo, pertanto, al sindaco, di intervenire in tal proposito e di fissare un incontro con i lavoratori e il sindacato, come già più volte richiesto in precedenza”.

La situazione che si trascina da tempo sta portando, infatti, all’esasperazione i lavoratori.

“Si ricorda che, per come disciplinato il codice degli appalti l’intervento sostitutivo della stazione appaltante, risulta essere cogente e non facoltativo pertanto si chiede di verificare, attivando le procedure di legge, l’effettivo stato dei pagamenti relativi al personale in questione ed attivare tutte le procedure su indicate, liquidando, se necessario, direttamente la tredicesima, qualora la Servizi Industriali srl – conclude la Tondo – continuasse a non ottemperare. Inoltre chiediamo, con forza, che sia rispettato quanto previsto dal capitolato d’appalto e dal Ccnl in merito alla data per i pagamenti degli stipendi“.

In assenza di soluzioni concrete ed immediate si procederà con la proclamazione dello stato di agitazione, con immancabile ricaduta sul servizio erogato, coinvolgendo anche i cittadini/utenti del servizio e spiegando loro quanto sta avvenendo rendendoli partecipi alle problematiche dei lavoratori, affinché il sindaco intervenga urgentemente e trovi una soluzione in tempi brevissimi.