Per chi ama gli animali, e li ama davvero, il senso di impotenza davanti ad una situazione del genere deve essere stato devastante. Solo in questo modo si può comprendere la rabbia e l’indignazione che trasuda il messaggio, affidato a facebook, di Giovanna una delle volontarie dell’associazione Chance fo dogs, di Sermoneta, che ieri è stata chiamata per un intervento a Priverno. ecco cosa dice:

“Ci sono giorni in cui sarebbe meglio non aprire gli occhi – esordisce – per non assistere all’orrore che noi umani siamo capaci di compiere.

Siamo a Priverno, ore 8.30 arriva una segnalazione da parte di un operatore ecologico che passando in quel posto si imbatte in uno scempio: cuccioli di appena 15/20 giorni buttati nell’erba come spazzatura, probabilmente dalla sera prima. Anime strappate brutalmente alla loro mamma, hanno sofferto la fame, il freddo, soli, indifesi, aspettavano solo la morte.

Alcuni di loro ancora in vita, altri completamente congelati come riferisce il signore. Recuperati i 3, portati a casa corro per andare a prenderli, di corsa a casa di una super volontaria Daniela Dany la quale provvede immediatamente a sfamarli con latte e biberon.

Poco dopo torno sul posto per cercare l’impossibile: l’orrore davanti gli occhi, un cucciolo ancora in vita le cui urla spaccavano il cuore. Accanto a lui due corpicini senza vita. Dopo averli presi tutti, di corsa nuovamente da Daniela; tentiamo in ogni modo di rianimarli, ma la fortuna non è dalla nostra parte. Verso l’ora di pranzo vado via per rientrare a casa ma decido di tornare di nuovo lì dove mi attende l’ennesimo incubo: trovo infatti i corpicini di altri 3 fratellini, per loro non ci sono speranze”.

Uno strazio senza fine ma, diciamo noi, anche la speranza di tre piccole vite strappate alla morte. Tre esistenze che riempiranno d’amore la vita di qualcun altro.