Incidente stradale piuttosto inconsueto,ma dalle conseguenze decisamente serie, quello che si è verificato ieri sera a Priverno.

Tre auto sono entrate in collisione e sono 4 le persone rimaste coinvolte.

Lo scontro in via della Grotta, lungo la strada che dal centro urbano porta in periferia. Tutti giovani i feriti: tre in modo serio (due ragazze ed un ragazzo) mentre l’ultimo in modo più lieve. Sul posto le ambulanze dalle postazioni di Priverno, Sonnino e Terracina, che hanno trasportato i ragazzi al pronto soccorso dell’ospedale Fiorini.

Decisamente incerta ancora la dinamica, sulla quale stanno lavorando i carabinieri della stazione lepina. Come detto nell’incidente sono state coinvolte tre autovetture, una Opel Corsa, una Polo Wolksvagen, e una Mini Cooper.

A quanto pare, però, l’alta velocità con cui procedeva una delle vetture avrebbe avuto un ruolo decisivo nella vicenda.