E’ finita all’attenzione del Tg5 la vicenda di Antonio Aumenta.

Dal 2013 la sua azienda è impegnata in una battaglia legale con la società che si occupa della riscossione dei tributi legati allo smaltimento di rifiuti per il Comune di Priverno.

Stando ad Aumenta, la sua azienda ha più volte dimostrato di essere un’entità agricola e non commerciale, e quindi produce scarti verdi, e non rifiuti solidi urbani.

“Non chiediamo altro se non di poter lavorare in pace e pagare quanto dovuto – spiega Antonio Aumenta – Basta venire a visitare l’azienda per capire che produciamo piante e fiori e non possiamo quindi produrre rifiuti solidi urbani come se fossimo un negozio, siamo altro. Lo abbiamo più volte dimostrato in tribunale ma non è bastato”. Queste le parole dette da Aumenta ai microfoni del Tg5.

All’imprenditore pontino la solidarietà del comitato di Mazzocchio: “Aumenta non è semplicemente un membro del nostro comitato, ma un imprenditore che stringendo i denti ha deciso di rimanere in provincia di Latina, di investire nel bellissimo borgo di Fossanova, di creare all’interno della propria azienda un parco tematico naturalistico ancora non aperto al pubblico a causa di lungaggini burocratiche insensate e assurde”.

Il comitato conclude il suo comunicato con una riflessione amara, tornando sulla battaglia che da sempre lo vede impegnato: “Siamo in una Nazione dove chi sbaglia (vedi Sep) dopo un sequestro riceve milioni di euro pubblici, mentre chi fa impresa investendo anche nel territorio che lo circonda viene vessato. Facciamo appello anche alle amministrazioni locali perché diano il loro contributo per risolvere questa annosa vicenda”.