Il centrodestra a Priverno chiude il 2019 e guarda alle elezioni 2021 all’insegna dell’unità.

I coordinamenti locali di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno deciso, infatti, di partecipare uniti alle prossime elezioni amministrative del 2021 creando un gruppo forte e coeso.

Una strategia che dovrebbe essere messa in campo anche in altri Comuni del territorio a partire da quelli chiamati al voto nel 2020, come Terracina e fondi, ma su cui non ci sono conferme.

L’accordo raggiunto nelle scorse ore dal segretario locale della Lega, Guglielmo Macali, dal coordinatore locale di Fratelli d’Italia, Luciano Palleschi e dal delegato locale di Forza Italia, Armando Di Girolamo, intende proporre una concreta alternativa all’attuale maggioranza Pd con una coalizione di centrodestra decisa ad essere protagonista nella politica a Priverno.

Nelle riunioni che hanno preceduto l’intesa, i tre partiti hanno discusso e deciso di presentarsi con una alleanza completa e condivisa negli obiettivi e nel programma per rilanciare la città di Priverno.

In quest’ottica di collaborazione, senza rivalità tra le parti, si è parlato solo di contenuti e non ancora di candidature, che ad oggi sarebbero premature.

La coalizione si apre a tutte le realtà politiche e civiche locali al fine di accrescere il consenso e di diventare un nuovo punto di partenza per un vero rinnovamento.