“Dopo un lungo confronto con i nostri uffici e un’attenta valutazione delle norme e delle condizioni in cui il nostro mercato si svolge, abbiamo ritenuto di sospendere e rinviare quello di mercoledì 11 marzo. Valuteremo se a partire dal successivo mercoledì sarà possibile effettuarlo attraverso modalità alternative a quelle consuete per una maggiore sicurezza di tutti, esercenti e clienti”.

Questa la comunicazione del sindaco di Priverno, Anna Maria Bilancia, a seguito anche del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri per contenere la diffusione del Coronavirus.

La decisione è stata assunta in considerazione del fatto che il tradizionale mercato settimanale, nelle modalità in cui si svolge, comporta un affollamento di persone a non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro.

La nota è stata inviata al prefetto di Latina, al commissariato di polizia di Terracina, ai carabinieri di Priverno e alla polizia locale.