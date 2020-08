Nell’ultimo consiglio comunale di Priverno, dello scorso 30 luglio, il comune ha deciso alcune misure votate alla riqualificazione del centro storico.

Si tratta di una significativa riduzione dell’aliquota IMU, dal 10,6 al 5 per mille, per quei locali di proprietà che vengono aperti o riaperti dai proprietari o da questi locati a prezzi calmierati, per attività commerciale, artigianale e/o di somministrazione alimenti.

Questa stessa riduzione è prevista, ma non cumulabile con la prima, per tutti gli edifici assoggettati all’IMU che vengono ristrutturati e messi in sicurezza, con particolare cura del rifacimento delle facciate esterne.

Questo tipo di iniziative ambiscono a ridare vita al centro storico e sono finalizzate all’aumento del decoro urbano.