Domenica prossima, ottobre, il tradizionale appuntamento con la “La fiera Nostra“, a Priverno, non ci sarà

A stabilirlo, con una ordinanza, il sindaco Anna Maria Bilancia. Naturalmente il motivo è da ritrovare nell’aumento di casi da coronavirus riscontrati non tanto a Priverno, quanto in tutta la provincia di Latina.

Nel comunicato, apparso sui canali social del comune, si legge: “Quest’anno si è deciso, in via precauzionale, di sospendere lo svolgimento della tradizionale “Fiera Nostra” in accordo con gli uffici competenti, prevista domenica 4 ottobre in via della Valle, al fine di prevenire il rischio di diffusione di infezioni da Coronavirus.

Purtroppo lo spazio fieristico nonché la modalità in cui si svolge, comportano un notevole afflusso di persone per il quale non è possibile garantire il pieno rispetto delle Linee guida dei vari Dpcm che si sono succeduti in questi mesi di emergenza ed in particolare il distanziamento sociale, il contingentamento degli ingressi e la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di sicurezza.