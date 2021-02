Proseguono spediti i lavori alla Casa della salute di Priverno. Almeno stando a quanto riportato su Facebook, con tanto di video messaggio, dal sindaco del comune lepino, Anna Maria Bilancia.

Proprio questa mattina, infatti, il sindaco e l’assessore Ines di sono date appuntamento per un sopralluogo.

“Ennesimo sopralluogo alla struttura di Madonna delle Grazie – scrive il primo cittadino – per verificare lo stato di avanzamento dei lavori che oramai volgono al termine.

Molto utile è stata la presenza degli Operatori del Centro Dialisi che sarà con ogni probabilità il primo importante Servizio che verrà allocato nel nuovo padiglione della nostra Casa della Salute, insieme a tanti altri ambulatori.

Gli operai sono al lavoro, da domani ne arriveranno altri, per le sistemazioni esterne, per il completamento della pavimentazione interna, per l’istallazione delle porte e per le rifiniture.

Tra qualche settimana il Padiglione sarà completato, ripulito e arredato. A noi tocca continuare quel lavoro di sollecitazione e vigilanza che ormai portiamo avanti da anni e faremo in modo che le nuove attrezzature vengano allocate al più presto”.