Ieri i carabinieri di Formia hanno denunciato due uomini di 58 e 29 anni per i reati di lesioni personali ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni in concorso.

Poco prima i due, a Priverno, avrebbero aggredivano un residente per motivi ancora al vaglio dei carabinieri che stanno indagando sui fatti e, dopo averlo picchiato, mentre tentavano di fuggire non hanno esitato ad investire i familiari della vittima che erano intervenuto per bloccare i due malviventi.