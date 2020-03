Primo caso di contagio da Covid 19 in provincia di Latina.

E’ di Cremona la donna risultata positiva al test del Coronavirus che, prima di essere trasferita urgentemente all’ospedale Spallanzani di Roma, ieri si è recata al pronto soccorso del Dono Svizzero di Formia accusando sintomi influenzali.

La paziente si trovava da qualche giorno nel sud pontino in visita ad alcuni parenti, che in queste ore si stanno individuando perché dovranno essere sottoposti agli accertamenti del caso.

E’ il primo caso di contagio da Covd 19 in provincia di Latina e per il fatto che la donna si è recata in ospedale anziché contattare il numero verde indicato dal ministero della salute per essere prelevata a casa, il personale in servizio al pronto soccorso di Formia è stato posto in quarantena.