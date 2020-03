di Daniela Pesoli – Primo caso di contagio da Covid-19 a Monte San Biagio. E’ stato il sindaco Federico Carnevale a comunicarlo, questa mattina, in un video messaggio sul suo profilo Facebook.

“Una notizia che non avremmo mai voluto sentire – ha detto il primo cittadino – ma come sappiamo nessuno è immune in questa emergenza globale e non cambia nulla dove i casi vengono accertati, l’importante è osservare le regole dettate dalle autorità e affrontare la situazione con responsabilità”.

Il sindaco ha informato che la persona contagiata è sotto osservazione nella sua abitazione, che i suoi contatti più ravvicinati stanno seguendo il periodo di quarantena e che è scattata l’indagine epidemiologica per accertare altri contatti e individuare la fonte del contagio.

Il sindaco ha voluto soprattutto tranquillizzare la cittadinanza ed evitare allarmismi inutili, comunicando di persona l’accertamento del caso di positività e la corretta attivazione delle procedure, ricordando anche che a Monte San Biagio già nei giorni scorsi sono state introdotte ulteriori restrizioni per limitare la diffusione del virus.