“A Sezze c’è un caso positivo di Covid 19 ed è per questo che nel pomeriggio di oggi è stato attivato il Centro operativo comunale, che potrà essere di aiuto nel caso la situazione futura lo esiga”.

Si tratterebbe di una donna.

A comunicarlo è ufficialmente l’amministrazione comunale di Sezze con un post sulla pagina Facebook.

Già da qualche giorno è stato istituito presso la prefettura di Latina il Comitato coordinamento soccorsi con la presenza, tra gli altri, di prefetto, questore, comandante provinciale dei carabinieri, comandante provinciale Guardia di finanza, direttore generale della Asl di Latina.

Questo comitato si riunisce due volte al giorno, alle 12 e alle 18, per fare il punto della situazione e coordinare tutti gli interventi necessari a contrastare l’emergenza coronavirus.

I sindaci della provincia ricevono istruzioni da questo comitato e i comunicati ufficiali vengono pubblicati direttamente dalla prefettura.

“I cittadini – spiegano debbono stare tranquilli e rispettare le raccomandazioni che sono state elaborate dalla Presidenza del consiglio, largamente pubblicizzate in questi giorni e pubblicate anche su questa pagina. Ad oggi non ci sono criticità tali che presuppongano altro se non la prudenza necessaria ad evitare altri contagi”.

L’amministrazione comunale raccomanda, inoltre, un uso oculato di facebook:

la polizia di Stato, i carabinieri e la Guardia di finanza controlleranno le notizie postate su facebook che non corrispondono al vero e/o creano allarmismo e i responsabili saranno puniti severamente.