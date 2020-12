Uno skate park nel cuore della città, la diffusione dello sport del padel e del golf attraverso iniziative destinate a coinvolgere i cittadini della nostra provincia, un progetto innovativo insieme all’università Sapienza per consentire agli studenti delle facoltà di Latina di usufruire di numerosi servizi a condizioni molto favorevoli, vere e proprie premialità per i più meritevoli. Un valido incentivo allo studio, un vero motivo per scegliere la nostra Università.

Sono questi i primi, importanti progetti a cui sta già lavorando l’Associazione “CSC – Città Sport Cultura“, la neonata realtà di Latina che è stata presentata ieri pomeriggio nel corso di un evento digitale dall’Open Innovation Center Unit Lab di Latina. Alla presenza di numerosi, prestigiosi ospiti collegati, è stato l’ideatore e Segretario Generale della CSC, Stefano Pedrizzi, a presentare questi importanti progetti e, più in generale, gli obiettivi di “Città Sport Cultura”.

“Abbiamo voluto mettere insieme alcune delle più importanti eccellenze del nostro territorio a livello professionale, imprenditoriale e sportivo – ha detto Stefano Pedrizzi – per evidenziare la vitalità e le potenzialità di Latina attraverso attività ed opere concrete di cui possano beneficiare tutti i cittadini”.

L’iniziativa ha ricevuto l’apprezzamento e il plauso del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, che nel suo intervento ha sottolineato l’importanza per un territorio di mettere a sistema le sue risorse: “Il vostro è un modello da esportare a livello nazionale – ha affermato, riferendosi ai programmi e agli obiettivi della nuova associazione – Il governo è al vostro fianco per il raggiungimento dei vostri obiettivi”.

Dopo il saluto del sindaco di Latina, Damiano Coletta, che ha evidenziato il dialogo proficuo già da tempo avviato con CSC su programmi concreti, dei vari progetti in campo hanno parlato altri ospiti collegati. In particolare, Sabatino Aracu, Presidente nazionale ed internazionale Federazione Sport Rotellistici, ha illustrato le caratteristiche e le peculiarità di uno skate park nella città, evidenziando il ruolo sempre più incisivo degli sport rotellistici anche in chiave olimpica e se pensato a buoni livelli anche un’attrattiva turistica nazionale ed internazionale.

Gianpaolo Montali, Direttore Generale della Ryder Cup 2023 di Golf cioè il terzo evento sportivo più importante al mondo dopo le olimpiadi e la finale dei mondiali di calcio, ha prospettato la crescita del golf come sport a sempre più ampia diffusione, impegnandosi non solo a portare a Latina attività internazionali del golf nell’ambito della Ryder Cup 2023 ma anche mettere gli architetti e i tecnici federali al servizio del territorio pontino.

Con Vincenzo Petrozza, Direttore Ce.R.S.I.Te.S dell’Università La Sapienza – Polo di Latina, l’approfondimento si è concentrato sul rapporto tra ateneo e territorio, nella chiave di una continua collaborazione e proficua tra città , associazione CSC e studenti per una migliore qualità didattica.

A raccogliere con entusiasmo e grande disponibilità la sfida lanciata dalla CSC, sono stati importanti rappresentanti istituzionali e politici del territorio: l’europarlamentare Nicola Procaccini, il deputato e già Sottosegretario di Stato per il Lavoro e Politiche Sociali Claudio Durigon, e il Consigliere Regionale del Lazio Enrico Forte, che hanno dato la loro piena disponibilità a sostenere le iniziative di CSC che andranno nella direzione di obiettivi utili per il territorio e l’intera comunità.

Ad esprimere piena soddisfazione per il favorevole accoglimento ricevuto dai programmi della CSC e la disponibilità alla collaborazione, è stato il vice presidente dell’associazione, il notaio Giuseppe Coppola. I saluti e ringraziamenti finali sono stari riservati al presidente di CSC, Riccardo Pedrizzi, che ha voluto ringraziare i partner, le aziende, i rappresentanti istituzionali e tutto lo staff della nuova associazione per il grande lavoro di adesione e lancio del sodalizio latinense. “Un lavoro – ha concluso Pedrizzi – che è certamente all’inizio ma che ha già avuto il merito di raccogliere intorno a questo progetto tante realtà e professionalità diverse e di estrema competenza e serietà, come forse mai era accaduto prima nella città di Latina”.