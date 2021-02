Una giornata indimenticabile per Totò Rossini, quella di ieri, 9 febbraio 2021. Raccontata dal sito di skysport.

Il 34enne pallavolista di Formia, infatti, prima si è laureato e, poi, ha guidato l’Itas Trentino all’accesso ai quarti di finale della Champions League.

Nel corso della mattinata, infatti, mentre i compagni svolgevano la seduta di rifinitura in vista della gara contro i russi della Lokomotiv Novosibirsk, il libero della Itas Trentino, 34 anni, ha discusso direttamente dall’albergo che ospita la squadra a Friedrischrafen, in Germania, la tesi per la laurea magistrale in Ingegneria gestionale dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Come postato dallo stesso giocatore su twitter, il libero laziale, in giacca e cravatta come si conviene, ha esposto il suo elaborato dal titolo “Il sonno come fattore determinante per la prestazione sportiva”.

In serata, poi, Rossini è sceso in campo con la sua squadra contribuendo in maniera decisiva alla vittoria per 3 a 0 contro la Lokomotiv Novosibirsk; vittoria che è valsa all’Itas la qualificazione alla fase elite della CEV Champions League Volley.

Subito dopo la partita, Rossini si è lasciato andare alla sua soddisfazione: “Questa è stata per me una giornata bellissima – ha detto il libero ex Top Volley Latina -, la ricorderò per tutta la vita. La discussione è andata bene ed è andata bene anche in campo, ora sono felice di poter festeggiare. Voglio ringraziare la squadra per avermi fatto questo bel regalo e la società per avermi permesso di discutere la tesi”.

Per Rossini sono arrivati anche parecchi attestati di stima dalla Federvolley e da tutto il mondo della pallavolo.