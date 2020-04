Amara sorpresa quella che avrebbero trovato le imprese che questa mattina si sono collegate sul sito di Fare Lazio per accedere ad un prestito a tasso zero.

Il cosiddetto click day si sarebbe schiantato contro il muro dell’inefficienza e del disservizio tanto che chi ha cercato di avanzare domanda avrebbe avuto di fronte solo una desolante pagina bianca.

Sono tantissime le segnalazioni di piccoli e medi imprenditori che lamentano il non funzionamento del sito alle 10 di questa mattina.

“Non sono bastate le nostre ripetute denunce nelle quali segnalavamo le criticità di una piattaforma non all’altezza – interviene il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Antonello Aurigemma – di poter ricevere così tante domande, e non sono stati sufficienti neanche i nostri appelli verso l’amministrazione regionale per cercare di prevenire un caos e un disastro annunciato, come quello che sta avvenendo stamattina, dove circa 40mila persone sono collegate per poter protocollare i moduli che avevano già registrato precedentemente”.

Sulla stessa linea, accogliendo le proteste dei cittadini e delle imprese, anche il capogruppo della Lega, Angelo Tirpodi, e i consiglieri Daniele Giannini, Laura Corrotti, Pasquale Ciacciarelli e Laura Cartaginese.

”Ma quale Click Day, il sito farelazio.it è in tilt come dieci giorni fa. Nicola Zingaretti si scaglia contro la burocrazia a parole, insomma la Regione Lazio non riesce a gestire le richieste di piccoli e medi imprenditori. Basta pensare che gli accessi sono assai inferiori rispetto al sito dell’Inps. Le aziende chiedono strumenti veloci e concreti per ripartire, così non si assicura né assistenza né liquidità”.

Il fatto che tali situazioni si stiano moltiplicando ogni volta che si tenta di mettere un’iniziativa concreta in campo a sostegno di imprese e cittadini, era accaduto con l’Inps, avrebbe dovuto mettere in guardia Zingaretti e la Regione.

Evidentemente non è una priorità rendere accessibili misure che, con l’emergenza in corso, sono fondamentali per contribuire a dare un pò di ossigeno alle imprese e ai cittadini.