“Non è possibile tenere ancora chiusi nelle ore notturne i Ppi della provincia”. A parlare è Franco Brugnola, promotore del Comitato per la difesa del Punto di primo intervento di Sabaudia. La motivazione alla base della chiusura è sempre la riorganizzazione per gestire l’emergenza Covid. Il 2 ottobre 2020 è stato necessario recuperare risorse professionali per incrementare le postazioni di drive-in.

“Una mia richiesta – ha spiegato Brugnola – per ottenere la riapertura del Ppi di Sabaudia è stata respinta con lettera in data 8 ottobre. La città di Sabaudia dista 25 km dal pronto soccorso dell’ospedale di Terracina e 25 dall’ospedale di Latina (sede di Dea di II livello) e il tempo necessario per raggiungere da Sabaudia entrambi i Pronto soccorso è superiore ai 20 minuti previsti.

L’ospedale cittadino è stato chiuso molti anni fa, ma sin dal 1971 la città è stata sede di un servizio di Pronto soccorso. Nel 1994 Sabaudia è stata confermata come sede di un Punto di primo soccorso e di Guardia medica.

L’orario di effettivo funzionamento copre di norma le 24 ore. I punti di primo intervento rappresentano una articolazione sul territorio dei DEA, cui afferiscono e si collegano.

“A seguito di una raccolta di firme di questo comitato e di numerose manifestazioni organizzate unitamente agli altri comitati sorti spontaneamente in difesa degli altri sei punti di primo intervento della provincia, l’attuazione di detta decisione, già prevista per il 31 dicembre 2018, fu rinviata al fine di verificare l’attività di ciascun PPI e in particolare il numero degli accessi nelle ore notturne.

Nonostante le assicurazioni fornite, il 13 agosto 2019 veniva disposta la trasformazione di tutti i Punti di Primo Intervento in Punti di erogazione di assistenza primaria entro il 31 dicembre 2019, tagliando il primo livello di operatività del Sistema di emergenza urgenza.

La situazione si è aggravata a seguito della chiusura notturna dei Pat. In questo modo per 12 ore i pazienti di Sabaudia trovano chiusa l’unica struttura che fino a pochi mesi fa gli assicurava cure immediate, mentre se chiamano il 118, non essendo presente a Sabaudia un’ambulanza medicalizzata (Msa), rischiano di essere trasportati in ospedale da un’ambulanza con a bordo solo dei soccorritori, senza essere visti da nessun medico prima di arrivare al pronto soccorso, con notevole rischio.

A questo si aggiunge la mancata integrazione del servizio di Continuità assistenziale (che dovrebbe funzionare dalle 20 alle 8) con quello dell’emergenza sanitaria territoriale. La questione assume ulteriore gravità in quanto il servizio di emergenza sanitaria, di cui comunque è parte il Pat, ove necessario deve interagire con la Protezione Civile”.

La richiesta avanzata alla direzione generale della ASL il successivo 3 ottobre per ottenere la riapertura nelle ore notturne del Pat è stata respinta con lettera dell’8 ottobre 2020.

“Al riguardo – ha aggiunto Brugnola chiarendo che ora le condizioni sono cambiate – atteso che il Parlamento con l’art. 1, comma 462 della legge 30 dicembre 2020, n.178, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, ha autorizzato la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato tramite agenzie di somministrazione, a partire dal 1 gennaio 2021 per una durata di nove mesi, di 3.000 medici e 12.000 infermieri, si ritiene che le esigenze poste a base della citata ordinanza possano ritenersi superate.

La giurisprudenza ha ritenuto che dal servizio di emergenza e dalla sua tempestività e certezza dipenda con altissima probabilità la protezione del diritto primario dell’uomo, quello alla vita, per cui l’organizzazione del servizio di pronto soccorso deve rispondere ad un nucleo irriducibile del diritto alla salute per la sua stessa natura insopprimibile. È stata anche elaborata la figura della responsabilità da disservizio, da disorganizzazione e da ritardo diagnostico o prestazionale”. Per questo chiede la riapertura anche nelle ore notturne della struttura.