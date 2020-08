Anche la figlia e la compagna di Federico Fashion Style, l’hairstylist di Anzio famoso per il suo estro e la sua simpatia, sono risultate positivo al Covid 19.

L’esito del tampone è arrivato in queste ore e l’annuncio è stato effettuato sul profilo Instagram di Letizia.

“I risultati ce li hanno dati ieri sera con tantissimo ritardo visto che i tamponi li avevano fatti lunedì appena saputo di Fede. Io ho qualche sintomo ma sto bene, Sophie ringraziando Dio è asintomatica. Non ha febbre e niente riconducibile ai sintomi del Covid. Ringrazio tutti voi che siete carinissimi e anche da lontano ci state vicino. Per chi ha da sparlare o da ridire non mi importa niente e ogni commento verrà immediatamente cancellato”.