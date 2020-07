Incentivare, sempre, il rispetto per l’ambiente.

Per questo motivo il vice sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto e l’assessore all’ambiente Roberta Muccitelli rendono noto che, a partire da domani, l’amministrazione comunale mette gratuitamente a disposizione comodi posacenere tascabili e richiudibili, realizzati con materiale plastico e pellicola di alluminio, per i concittadini fumatori.

Saranno distribuiti presso gli esercizi commerciali della città.

“L’iniziativa – spiegano il Vice Sindaco Maschietto e l’Assessore Muccitelli – è realizzata con un finanziamento dell’Amministrazione provinciale di Latina nell’ambito del progetto ‘Potenziamento della raccolta differenziata e prevenzione e riutilizzo dei rifiuti urbani’ e ha l’obiettivo di ridurre un tipo di inquinamento molto particolare e sottovalutato: quello dei mozziconi di sigaretta gettati in terra”.

Molti cittadini, infatti, non sanno che un mozzicone di sigaretta non adeguatamente trattato, impiega fino a 12 anni per decomporsi.

Al di la della salvaguardia del decoro cittadino, quindi, si contribuisce anche alla conservazione dell’ambiente.

Quando i mozziconi finiscono negli scarichi fognari, arrivano in mare e danneggiano la fauna ittica. Senza contare il fatto che la nicotina contamina facilmente il suolo, le acque superficiali e le falde acquifere, la fauna e l’uomo, e presenta la stessa tossicità di molti pesticidi.