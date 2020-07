Un meeting on line dal titolo ‘Potenziamento infrastrutturale del porto di Gaeta come volano per il territorio’.

L’iniziativa, promossa da Unindustria, ha voluto esplorare scenari e potenzialità per lo sviluppo dei traffici portuali nell’area sud del Lazio. All’incontro, virtuale, hanno partecipato, tra gli altri, il presidente di Unindustria Cassino Davide Papa e il presidente di Unindustria Civitavecchia Stefano Cenci.

Nel corso dell’incontro, si è discusso dell’importanza che oggi il porto di Gaeta riveste a seguito dei cospicui investimenti pubblici degli ultimi anni.

All’incontro hanno preso parte anche il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale Francesco Maria di Majo, il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano e l’assessore regionale a lavori pubblici, mobilità e tutela del territorio Mauro Alessandri che hanno illustrato lo stato dell’arte in merito alle attività pianificatori per lo sviluppo del porto.

Tra i partecipanti anche l’amministratore delegato di Intergroup Pietro Di Sarno, che ha evidenziato le potenzialità logistiche del porto e anche della sua azienda.