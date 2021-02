Si è concluso con un’assoluzione il processo a carico del responsabile della sede di Gaeta dell’Autorità di Sistema Portuale. Franco Spinosa era accusato di abuso d’ufficio perché in qualità di dirigente della sede di Gaeta dell’Autorità portuale di Civitavecchia, nel 2015, avrebbe, secondo l’accusa, omesso di disporre la sospensione dell’autorizzazione a svolgere operazioni in ambito portuale, per 6 mesi, ad un’impresa che era incorsa in tre violazioni della normativa relativa alla movimentazione di prodotti commerciali pulverulenti, accertate dalla Capitaneria di porto di Gaeta e per omissione di atti d’ufficio per non aver fermato i trasportatori sempre per lo stesso periodo.

Dopo una serrata istruttoria dibattimentale i suoi difensori, gli avvocati Vincenzo Macari ed Alfredo Zaza d’Aulisio, sono riusciti a provare e dimostrare l’insussistenza di ognuna delle imputazioni.

“Si tratta – hanno specificato i difensori di Spinosa – di una ulteriore pronuncia che conferma l’assoluta correttezza, formale e sostanziale, dell’operato dell’autorità Portuale nel porto di Gaeta. Operato, per l’appunto, sempre improntato ai principi di correttezza, buon andamento e trasparenza”.

Il processo si è svolto davanti al collegio penale del tribunale di Cassino, presieduto dal giudice Perna, a latere Di Fonzo e Tavolieri.

Il Tribunale ha riservato il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione.