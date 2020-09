Le isole pontine continuano ad attirare gli uomini più ricchi e potenti del pianeta. Dopo la capatina di Jeff Bezos, patron di Amazon, a bordo del mega panfilo Flying Fox, è toccato al presidente di Fiat Chrysler Automobiles concedersi qualche giorno di sole e mare al largo di Ponza.

John Elkann e la moglie Lavinia Borromeo hanno infatti deciso di festeggiare in questo modo i loro 16 anni di matrimonio. Fine settimana con gita in barca e cena romantica.

Nonostante i tanti impegni, anche familiari (i due hanno tre figli, Vita Talita, Oceano Noah e Leone Mosè), John e Lavinia di tanto in tanto si concedono un po’ di tempo per stare insieme e mantenere vivo il loro rapporto di coppia.

A Ponza hanno preso in affitto un gozzo concedendosi un fine settimana di relax per ricaricare le batterie ed affrontare un autunno che si preannuncia caldo, non solo a livello metereologico.