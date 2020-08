Mentre continuano le indagini dei carabinieri per comprendere con esattezza quale sia la dinamica che ha portato alla tragedia, si è scoperta l’identità della giovane vittima trovato con una profonda ferita alla testa a Ponza nel giardino di un’abitazione di via Staglio.

Si tratta di Gianmarco Pozzi, era originario di Roma. L’incidente si sarebbe verificato la notte scorsa. Il corpo del giovane è stato trovato a terra sotto una balaustra con una profonda ferita alla testa. Il ragazzo, molto conosciuto nell’isola perchè lavorava come buttafuori in alcuni locali, potrebbe essere morto a causa di una caduta accidentale. Attesa per l’esito dell’autopsia

A dare l’allarme proprio i proprietari della casa, che avevano sentito un forte rumore ed erano usciti per capire cosa fosse successo.

Sulla tragedia stanno indagando i carabinieri di Ponza, con il supporto della stazione di Formia.