Era nell’aria da mesi ma si è consolidato solo negli ultimi giorni lo strappo nekla maggioranza che sostiene il sindaco di Pontinia Carlo Medici.

A conclusione dell’ultimo consiglio comunale, infatti, guidati da Eligio Tombolillo, Valterino Battisti e Fernando Ronci, hanno chiuso ufficialmente “i rapporti” con la compagine di maggioranza.

Una frattura squisitamente politica che si consuma a pochi mesi dalle elezioni amministrative per le quali il Partito democratico ha de settimane comunicato la decisione di sostenere per la corsa al secondo mandato proprio di Carlo Medici.

I tre consiglieri sono oggi indipendenti e pronti, stando le indicrezioni, a dare battaglia con una propria lista all’uscente Medici nel 2021.

Un passaggio che potrebbe già nelle prossime settimane portare a qualche colpo di scena e alla formazione di una nuova maggioranza.

Intanto procedono gli incontri per comprendere quale sarà la strada da seguire non solo per il futuro del Comune di Pontinia ma anche per chi, come Carlo Medici, oggi ricopre il ruolo di presidente della provincia che in caso di fine mandato anticipato non potrebbe più ricoprire.