Cambia la viabilità nei pressi del plesso scolastica Montiani di Aprilia.

Proprio in questi giorni, infatti, grazie all’interessamento del comune, come rivendica il sindaco Medici, la Provincia di Latina, cui cui lo stesso Medici è presidente, ha provveduto ad istituire il limite di velocità di 30 km/h in prossimità del plesso scolastico “Montiani”.

Oltre a questo, sono stati realizzati gli attraversamenti pedonali rialzati e rifatta la segnaletica orizzontale.

Grande soddisfazione, come detto, del sindaco: “Promisi ai genitori e agli operatori scolastici maggior sicurezza per i nostri bambini; finalmente posso dire di aver mantenuto e realizzato un’altra promessa. La sicurezza stradale e l’incolumità dei nostri studenti sono priorità che non devono essere mai tralasciate”.