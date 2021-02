Un intervento atteso da tempo e che è stato messo in campo dal camune di Pontinia, nonostante il fatto che non spettasse a loro farlo.

Parliamo della pulizia della zona industriale di Mazzocchio dove il sindaco di Pontinia, nonché presidente della provincia di Latina, Carlo Medici, si è recato per un sopralluogo nei giorni scorsi.

“Sono molto soddisfatto di ciò che è stato fatto. Liberare una zona come quella di Mazzocchio dal degrado e riqualificarla era uno degli obiettivi che la mia Amministrazione si era posta e ci siamo riusciti. Certo, il lavoro non è ancora finito ma confido che già il ripartire da una situazione di normalità, in combinazione con il nuovo sistema di videosorveglianza, possa servire a preservarla.

Occuparsi di Pontinia nel suo insieme e renderla ogni giorno più bella è ciò che continueremo a fare”.

Decisamente soddisfatto del lavoro svolto anche il consigliere comunale Paolo Torelli, il quale ci ha tenuto a sottolineare come: “È importante sottolineare che per quella zona paghiamo la quota annuale al Consorzio Industriale “ASI Roma-Latina” che in cambio dovrebbe gestire la zona e occuparsi delle manutenzioni.

Ma purtroppo c’ha dovuto pensare il Comune a ripulire, grazie anche alla preziosa collaborazione degli industriali ed artigiani presenti.

Ora c’è anche un sistema di videosorveglianza per individuare i nuovi scarichi di immondizia o materiali ingombranti, sempre a cura del Comune di Pontinia.

Ultima iniziativa allo studio è quella di contrattare una società di vigilanza per pattugliare la zona e difenderla dai teppisti e dagli incivili”.

E infine, il ringraziamento al sindaco per l’iniziativa intrapresa: “Grazie Sindaco Carlo Medici per l’impegno quotidiano incessante che dedichi al nostro territorio. Uniti per la nostra Pontinia!”