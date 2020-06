I lavori di manutenzione dell’edificio ospita una scuola dell’infanzia ed una primaria a “Borgo Pasubio” sono iniziati, i ponteggi montati, le aspettative dei cittadini si sono moltiplicate in vista di una riapertura all’insegna della sicurezza.

Peccato che i lavori, per rifare intonaco e cappotto termico, nonostante siano iniziati mesi fa non sarebbero ancora stati completati.

Una situazione che ha portato i consiglieri comunali di opposizione, Paolo Torelli, Daniela Lauretti e Simone Coco, a mettere nero su bianco una richiesta di chiarimenti rivolta al sindaco Carlo Medici e a paola Refice, direttore della soprintendenza archeologica delle province di Latina, Frosinone e Rieti.

“Premettiamo – spiegano – che questo nucleo nacque un anno prima di Pontinia, nel 1933 circa. Si tratta infatti di un Borgo di Fondazione, caratterizzato dall’uso dell’arte e dell’architettura razionalista. In particolare ciò che ci sta colpendo, così come accade a numerosi cittadini che ci scrivono, è il colore utilizzato per pitturare la facciata, che inizia ad affiorare sul lato est. Si tratta di un rosso, una tonalità molto scura tra l’altro, che di solito veniva utilizzato per le case coloniche e non certo per gli edifici di pubblica fruizione o istituzionali (scuole, teatri, dopolavoro…) per i quali invece veniva utilizzato un giallo”.

Quello che i consiglieri contestano non è la cromia scelta o la tavolozza dei colori utilizzati ma il fatto che qualsiasi decisione in merito sarebbe stata assunta senza il coinvolgimento di alcuno.

“Al momento non si comprende chi abbia deciso questo cambio di colore e tanto meno in base a quali criteri lo abbia fatto. Inoltre ci chiediamo a chi competa tale scelta. Di certo non se ne è discusso in consiglio comunale. Nel caso – concludono Torelli, Lauretti e Coco – in cui si riscontrasse un errore nella scelta di tale colore, ci auspichiamo che con urgenza venga interrotta l’opera di tinteggiatura e sia individuato il colore adeguato”.