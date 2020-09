Una guida tutta in rosa quella della commissione cultura, pubblica istruzione e servizi sociali del comune di Pontinia.

Nel corso della seduta si è proceduto, infatti, all’elezione del nuovo presidente dopo le dimissioni di Bottoni avvenuta

All’unanimità è stata eletta Daniela Lauretti. Alla seduta erano presenti oltre ai componenti Lauretti, Lovato e Coco anche l’assessore D’Alessio, il consigliere comunale Paolo Torelli e il funzionario, Francesca Pacilli.

Matteo Lovato è il nuovo vicepresidente. Nel corso della riunione ed in attesa che il sindaco di Pontinia, nonchè presidente della Provincia, Carlo Medici, sciolga la riserva e decida se come fatto da molti colleghi, posticipare la riapertura delle scuole, l’assessore D’Alessio e la responsabile Pacilli hanno aggiornato la commissione sulla gestione del servizio di trasporto scolastico e mensa.

Il tutto, ovviamente, alla luce delle misure di sicurezza imposte dalla pandemia da coronavirus in corso.

“Il trasporto scolastico sarà – spiegano Lauretti e Torelli – garantito nel rispetto delle norme anti contagio contenute dei decreti governativi. Attraverso la stessa Trasco o altra compagnia di trasporto sarà garantito l’uso di due ulteriori scuolabus. La mensa partirà, come da accordi tra i dirigenti scolastici e l’amministrazione, dopo la metà di ottobre. Pertanto si stanno studiando tutte le modalità contenute nei decreti governativi per individuare la soluzione più sicura e concretamente più facile da attuare per la somministrazione ed il consumo dei pasti”.