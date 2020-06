Unire il centrodestra per creare una concreta e competitiva alternativa all’attuale amministrazione comunale guidata dal Pd e da sindaco Carlo Medici.

Questo l’obiettivo che Fratelli d’Italia, tramite il portavoce comunale Massimilaino Antelmi, intende perseguire lavorando fianco a fianco con chi condivida questa obiettivo.

Un percorso in itinere che avrà bisogno del contributo di tutti ma che non per questo deve svendersi accettando alleanze e ingressi più legati a questioni di opportunismo che di opportunità politica.

In queste ore voci insistenti hanno parlato della possibilità di alcuni esponenti dell’amministrazione di Medici di lasciare la strada “vecchia” ed intraprendere una nuova avventura decisamente più a destra.

“Fratelli d’Italia è un partito aperto ed inclusivo. Chiunque voglia avvicinarsi a noi troverà porte spalancate e braccia aperte, a patto che abbia chiaro un concetto ben espresso e ripetuto dalla nostra leader Giorgia Meloni: mai con il Pd, mai con i 5 Stelle. Questo principio – spiega Antelmi – vale ora e varrà a maggior ragione nella prossima campagna elettorale che ci porterà alle amministrative del 2021″.

Insomma, quello che si vuole evitare è di presentarsi spaccati offrendo la possibilità al Pd e al centrosinistra di vincere, di nuovo.

“In questo momento a Pontinia siamo a lavoro sul territorio con l’obiettivo chiaro e ben definito di rilanciare il centrodestra che è altro rispetto al centrosinistra e all’attuale amministrazione targata Pd. Siamo pronti al dialogo: non importa la provenienza, conta dove si vuole arrivare. Noi vogliamo restituire Pontinia al centrodestra. Chiunque voglia aderire a questo progetto e dare il suo contributo, troverà accoglienza. Contiamo di mettere in piedi una lista che veda unito il centrodestra al suo interno, che possa essere – conclude Antelmi – alternativa rispetto all’attuale governo della città. Per farlo abbiamo bisogno del contributo di tutti ma senza scendere a compromessi con nessuno”.