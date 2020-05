Dolore a Pontinia per la scomparsa di Pietro Troiani molto conosciuto ed amato in città e a Sabaudia dove per anni a lavorato nella polizia locale.

A 68 anni Troiani è stato portato via da una lunga e complessa malattia che aveva richiesto un ricovero all’ospedale Fiorini di Terracina. Le sue condizioni si sono aggravate ieri

Originario di Ascoli Piceno, dove era nato il 2 ottobre 1950, nel 1970 frequenta giovanissimo il 25° Corso del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza (oggi Polizia di Stato) nella sede di Caserta; successivamente, a seguito del suo trasferimento a Sabaudia, lascia la polizia per transitare nel corpo della polizia locale dove presta servizio per oltre trent’anni, congedandosi dal servizio attivo solo poco più di un anno fa.

A dispetto del suo aspetto burbero, era una persona solare e ragionevole, molto attiva e disponibile, seppur combattivo e deciso, definito da molti un vero e proprio “gigante buono” e un “maestro di vita”.

In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio scritti sui social da parenti, amici o semplici conoscenti per ricordarlo, a testimonianza della stima che godeva presso i concittadini di Pontinia, ove risiedeva, e di Sabaudia, dove ha lavorato.

Su tutti, quello del vicino e amico, il blogger e scrittore Cristian Vitali.

“Ho appena ricevuto una notizia terribile. Ho perso un vicino, un amico, una bella persona. Il nostro caro “Zio” Pietro Troiani non c’è più. Si é spento serenamente questo pomeriggio al #Fiorini di #Terracina, dove era ricoverato. Sono veramente scosso. L’unico pensiero ‘positivo’ é che si è messa la parole fine alle sofferenze che ha patito in questi ultimi mesi per la sua malattia. Voglio ricordarti così, quando ancora lavoravi, nell’Estate del 2017. Ciao grande Zio Pietro (1951-2020), non era destino che ti godessi la pensione. Fai buon viaggio, ti ho voluto bene”.

L’” Associazione Polizia Locale Comandi del Lazio” lo ha ricordato sulla propria Pagina Facebook con queste parole, condivise anche dal Comune di Pontinia: “Oggi è un giorno tristissimo. La nostra Associazione ed in particolare il mondo pontino della Polizia Locale piange Pietro Troiani, già Ufficiale del Corpo di Sabaudia. Collega instancabile, con una passione viscerale per l’Infortunistica stradale, oltre che insegnante sul campo per tanti agenti. Tutti ci stringiamo attorno alla sua famiglia, e alla città di Pontinia di cui era cittadino. Ciao Pietro, che la terra ti sia lieve”.

La camera ardente è stata allestita presso l’Alfredo Fiorini di Terracina, e i funerali avranno luogo sabato 30 maggio presso la chiesa di Sant’Anna a Pontinia.