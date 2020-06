Il titolare, secondo quanto riscontrato dagli investigatori, esercitava la professione in uno studio privo delle prescritte attrezzature, dei requisiti strutturali, senza aver inoltre presentato la prescritta Scia e richiesto il nulla osta igienico sanitario.

Tutto ciò contravvenendo alla normativa della Regione Lazio che disciplina l’attività. Il valore della struttura ammonta a circa 120mila euro.

Per questa ragione il locale in cui si effettuavano tatuaggi a Pontinia è stato chiuso.

L’ordinanza è stata emessa dal sindaco su segnalazione dei carabinieri del Nas di Latina, coordinati dal comandante Felice Egidio.

Il Nas ha svolto in questo periodo di emergenza coronavirus controlli in diversi esercizi commerciali ed attività sanitarie, mirati a verificare il rispetto delle misure urgenti emanate dal governo per contrastarne la diffusione.