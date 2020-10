Scelta sull’onda della continuità quella messa in campo dal Partito democratico a Pontinia.

Idee chiare e determinazione sembrano essere la parola d’ordine mettendo da parte qualsiasi possibile dissidio.

In questo contesto unitario si colloca l’esito della riunione, alla presenza del segretario provinciale Claudio Moscardelli, del circolo Pd di Pontinia che ha chiesto a Carlo Medici di candidarsi a sindaco alle iminenti elezioni amministrative del 2021.

Sul nome di Carlo medici, tra l’altro si gioca una doppia partita. Oltre ad essere sindaco di pontinia, medici è attualmente anhe presidente della Provincia di Latina, incarico che, qualora non fosse più sindaco, perderebbe automaticamente.

In questi anni meici ha svolto il ruolo guida in una Provincia declassata ad Ente di II livello con la moderazione, l’equilibrio e la determinazione che gli sono propri riuscendo a diventare elemento di sintesi e coesione territoriale.

Qualora fosse rieletto sindaco di Pontinia potrebbe quindi tentare anche la carta del secondo mandato in Provincia.

Il Pddi Pontinia, inoltre, ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto, per l’attenzione e la determinazione nell’attuare il programma amministrativo per cui è stato chiesto il voto.

“Pontinia – spiega Moscardelli – ha espresso nel tempo ottime amministrazioni e Carlo Medici, con la squadra eletta con lui, ha saputo interpretare le esigenze della comunità con lo spirito giusto affrontando i problemi e cercando soluzioni adeguate, al passo con i tempi e sempre con senso di responsabilità”.

Carlo Medici ha accolto l’invito del Pd a candidarsi e a governare per altri 5 anni alla guida della compagine che affronterà le elezioni del 2021.

“Occorre guardare avanti e proporsi per un nuovo mandato. La fiducia ai cittadini di Pontinia va chiesta per i nuovi obiettivi e il programma per il futuro che costruiremo insieme con il Sindaco e con gli amministratori a partire sempre dalle istanze e dalle aspettative delle persone. Ascoltare, condividere e includere sono le linee di azione – conclude Moscardelli – del Pd, che con convinzione ha sostenuto, sostiene e sosterrà Carlo Medici”.