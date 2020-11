Pontinia per mesi, soprattutto i primi caratterizzati dal dilagare della pandemia, si era rivelata una delle poche isole felici della provincia di Latina.

Numero di contagi bassissimo, spesso vicino allo zero, fino alla fine quasi del’estate. Da qui anche nella comunità di Pontinia il Coronavirus ha iniziato a circolare rendendo di fatto necessario l’attivazione di postazioni per effettuare i tamponi.

E’ stata quindi richiesta ai medici di medicina generale la disponibilità ad effettuare tamponi e si sta individuando uno spazio esterno agli studi medici dove allestire un drive-in per effettuare i test.

L’area identificata, che potrebbe cadere tra via Cavour e piazza Roma, dovrà avere caratteristiche ben precise ed in primis quella della sicurezza per cittadini ed operatori.

Il presupposto fondamentale, proprio nel coinvolgimento dei medici di base nell’effettuare i tamponi rapidi sta proprio nella sicurezza che spesso gli studi in cui operano quotidiananamente non può, per questione di spazi, essere assicurata.