Venerdì difficile sulla Pontina per i tanti automobilisti che oggi l’hanno percorsa per andare a lavoro o semplicemente per spostarsi. Due gli incidenti che hanno causato lunghe code. L’ultimo all’altezza di Spinaceto, verso Latina, è avvenuto verso le 16.30. Soltanto dopo un’ora il traffico è tornato regolare.

Questa mattina, invece, un altro sinistro ha costretto chi era in viaggio a rallentare. Il tamponamento ha coinvolto 3 auto all’altezza di Pomezia, sempre in direzione Latina. Anche in quel caso lunghe file si sono formate per oltre un’ora. I detriti sulla carreggiata hanno anche reso la strada insicura. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e gli operatori Anas che hanno rimesso l’arteria in sicurezza.