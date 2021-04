Stava viaggiando sulla Pontina, in direzione Roma, il camionista che all’altezza di via dei Rotuli, ad Aprilia, ha perso il controllo del tir ed è andato ad impattare contro il new jersey ed ha poi terminato la sua corsa contro la parte opposta della corsia. La carreggiata in direzione Roma è provvisoriamente chiusa e il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di via Apriliana /Pontina Vecchia (km 45,500).

Tanta la paura per il conducente e per gli automobilisti che, prima delle 15 di oggi pomeriggio, hanno assistito alla scena, alcune parti del mezzo sono volate sulla strada ed immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Nessun altro veicolo fortunatamente è rimasto coinvolto e anche la persona sul mezzo pesante sembra non aver riportato ferite gravi. Sul posto sono sopraggiunti gli operatori sanitari del 118.

Gli agenti della Polstrada hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro. L’Astral registra code in entrambe le direzioni dal chilometro 38.400.